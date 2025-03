AGROPOLI, CHIUSI DUE ASILO NIDO IL SINDACO NELLA BUFERA

Forse se ci fosse stata ancora Vanna D’Arienzo in giunta tutto questo non si sarebbe verificato. Il sindaco da colpa al piano di zona ma le reazioni sono di senso opposto. A chiudere i battenti sono gli asili nido Santa Maria delle Grazie e la Mozzillo dove addirittura è stata posta la prima pietra qualche settimana fa per il restauro. Gli impiegati, i genitori ma in special modo l’opinione pubblica danno colpa al primo cittadino al quale imputano lo scarso impegno nel salvaguardare due strutture fondamentali per i piccoli, per i genitori ma anche per chi vi lavora all’interno. Alla chiusura durissime le reazioni di chi quotidianamente ci ha messo anima e corpo assicurando anche sostegno per le proprie famiglie alcune delle quali sono rimaste senza lo stipendio. In passato il Piano di zona ha tentato di chiuderle ma la resistenza degli amministratori e dei sindaci precedenti avevano scongiurato la chiusura, ora il vuoto amministrativo e istituzionale ha permesso di eliminare due servizi importantissimi per la città di Agropoli. Una città ormai rasa al suolo a tutti i livelli e ora si fanno fuori anche strutture di ordinaria amministrazione, fra non molto si prenderanno anche il comune e se lo porteranno via. L’appello al sindaco, alla giunta e al piano di zona di ripristinare subito il servizio e di ridare alla città due strutture importantissime. Fate presto impegnativi e ridate i due asilo nido alla città, alla comunità e a chi ci lavora quotidianamente.

