AGROPOLI, CHRISTIAN POSELLA FORZA ITALIA ATTACCA IL CALENDARIO EVENTI: “SCARSO MERITIAMO ALTRO”

A Capaccio-Paestum e Castellabate, per citare due esempi, una vera amministrazione organizza pochi eventi-traino importanti, veri, ai quali si sommano le iniziative locali di contorno e di accompagnamento. Agropoli sceglie invece la quantità per giustificare il ritardo, giusto per far numero. Sicuramente belle iniziative in cui molte persone e associazioni hanno investito. A loro va il mio supporto per il lavoro che fanno ogni anno. Tuttavia, non può essere il traino di un’estate, oggi, nel 2024.

Un atteggiamento assurdo che non mi riesco a spiegare. Non sono critico verso le persone e gli amministratori ma parlo da cittadino anche a nome di moltissimi cittadini come me e imprenditori che si sono visti rifiutare o ritardare iniziative praticamente organizzate in tutto e per tutto da loro. A che pro?

A che pro tarpare le ali, bocciare iniziative e far scadere rinnovi per mettere eventi anonimi, sicuramente interessanti, ma che non possono fare da PROGRAMMAZIONE ESTIVA per una cittadina che in estate può raggiungere anche le 50/70mila persone.