AGROPOLI, CLAMOROSO ADAMO COPPOLA SILENZIATO MENTRE STAVA VUOTANDO IL SACCO SU ALFIERI, COME MAI?”VIDEO

Adamo Coppola ci ha messo ben 4 mesi per esplodere dopo la clamorosa bocciatura da parte di Alfieri che lo ha messo fuori dal Pd e dal comune con una decisione non improvvisa, ragionata, annunciata e messa in pratica ma molto risentita da parte di Adamo Coppola il quale ha spiegato in questa intervista (clicca qua) come ha vissuto i momenti. Dal punto di vista della serietà politica non ha parlato fino a quando non si è messo un’altra casacca e cioè quella di Fratelli D’Italia con la quale ora a poco alla volta sta cominciando vuotare il sacco contro il sistema. E l’ex sindaco cogliendo la cacciata di Cauceglia e ricordando anche quella della Serra stava ripercorrendo le tappe quando è stato bruscamente interrotto da Pesce il quale, forse, reclamava una permanenza nel contesto ma quella di Adamo Coppola era un premessa che la città stava aspettando d 4 mesi e avrebbe potuto fornire indicazioni giornalistiche e politiche di rilievo.

L’auspicio , si spera, e che Pesce non ha fermato Coppola per “proteggere” il sistema che lui definisce ancora metodo contro il quale si è candidato e sta lavorando per rovesciarlo perchè questo sarebbe molto grave. Ormai è noto, Raffaele Pesce aspira a fare il sindaco, la città ha già dato un’indicazione in questo senso, la sintonia con la minoranza è decisamente positiva, si aspetta il ricorso al Tar e sicuramente gli servono segmenti del ssitema per cresce tanto è vero che arringhe come contro Adamo Coppola e attacchi populisti di rilievo al sistema non se ne sentono. Si sta aspettando da tempo Adamo Coppola il quale ci sta arrivando e mentre si decide viene silenziato. A pensar male non si sbaglia mai tanto è vero che il giorno dopo tra la gente l’interrogativo è proprio questo. Perchè Pesce lo ha fermato? Intanto se Adamo Coppola vuole continuare il suo intervento bloccato nella protesta, lo invitiamo già da adesso per una nuova intervista. Intanto guardiamo il video:

