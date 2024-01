AGROPOLI, CLAMOROSO GLI AVVOCATI DI MUTALIPASSI AMMETTONO INCONGRUENZE E CRITICITA’ SENTENZA INSPIEGABILE/VIDEO

Il danno dopo la beffa. Il sindaco Mutalipassi senza rispetto nel giorno del dolore per l’ultimo saluto al generale Milillo papà di Riccardo candidato contro di lui convoca una conferenza stampa, permette alla clacca di entrare e invita gli avvocati Lentini e Perongini per spiegare la sentenza del consiglio di Stato. Esauriente la spiegazione dei due professionisti i quali senza mezzi termini parlavano di inconguenze, criticità, errori dando pienamente ragione agli avversari del sindaco e quindi giustificando totalmente il ricorso.

Lentini motivava con un tecnicismo la decisione del Consiglio di Stato il quale ha smentito i pareri della commissione elettorale presieduta da Saporiti, del vice prefetto Amantea del tar e lo stesso giudizio di Lentini e Perongini. Lo stesso Lentini va in netta difficoltà quando gli viene chiesto come mai il Consiglio di Stato smentisce gli alti istituti e risponde con un tecnicismo poco convincente. In basso un passaggio determinante dell’avvocato Lentini il quale sottolinea le incongruenze e le criticità. Il video di Lentini

