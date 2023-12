AGROPOLI COME CAMBIA

Agropoli gode di una posizione strategica , dove diventa facile raggiungerla , sia durante la settimana che nei periodi di vacanza .

La città ha avuto una grande metamorfosi negli ultimi 25 anni , passando dai 7000/ 8000 abitanti ai 30000 e più di oggi . Una metamorfosi lenta , che forse noi agropolesi non facciamo neanche caso. Aldilà delle amministrazioni che negli anni si sono susseguite, Agropoli ha attratto tanti nuovi concittadini, provenienti sia dal Cilento interno che dalle città campane , Napoli, Caserta ecc ecc . Negli anni la zona industriale anche se tra i sui alti e bassi ha attratto aziende , oggi almeno 1300 persone lavorano nelle aziende adiacenti alle Mattine .Anche la città si è trasformata, è cresciuta nei servizi pubblici, tanti sono gli sportelli pubblici che negli anni hanno aperto ad Agropoli, così come è stato scelto il territorio per un presidio dei vvff , inps oggi offre servizi sempre più importanti, è stato instituito un commissariato di ps , che servirà una vasta area del Cilento.

Agropoli continua a crescere in compagnia di Capaccio e Castellabate, difatto creando un territorio che solo in inverno arriva a 75000 abitanti.

Anche ovviamente il commercio sta velocemente cambiando, ci accorgiamo che nella zona commerciale di Mattine , dove insiste un parco commerciale, decine di negozi attirano circa 15000 persone al giorno , creando non pochi problemi alla circolazione stradale .Questo da una parte ha dato la possibilità a centinaia di giovani di trovare un lavoro, e alle persone di rimanere in zona e non migrare verso centri commerciali di Pontecagnano e Eboli (outlet) .Ovviamente i commercianti storici devono crescere e modificare la loro offerta, perché le abitudini sono cambiate, si prediligono grandi spazi e negozi grandi .Vedo che in città stanno aprendo grandi marchi e questo penso sia molto importante, vuol dire che la città resta attrattiva.

Penso che un cancro vada sanato, i dimoranti sono uno uno scandalo , circa 10000 persone che vivono ad Agropoli e non hanno una residenza, quindi non pagano le tasse ad Agropoli, ma usufruiscono dei servizi.Cosa fa l’amministrazione comunale, non lo sappiamo , ma questo deve finire

Comunque speriamo che questo territorio continui a crescere . LA foto e’ di alta prospettiva

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...