AGROPOLI, COMINCIATA LA NOVENA DEI SANTI PATRONI DON CARLO INVOCA IL BEATO CARLO ACUTIS

E’cominciata ieri nella Chiesa Madre la novena in onore dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Il29 giugno la città festeggia i suo Santi Protettori e lo fa con tutti gli onori.” Ieri sera abbiamo iniziato il novenario in preparazione alla Solennità dei Santi Pietro e Paolo – afferma Don Carlo Pisani -, con la benedizione delle aureole restaurate e l’intronizzazione dei simulacri dei Patroni nell’artistico trono. Oggi, 21 giugno, II giorno del novenario, ci ritroveremo a pregare per i bambini e i giovani malati oncologici, chiedendo l’intercessione del Beato Carlo Acutis. Vi aspettiamo”.

Sul fronte civile nel corso Garibaldi già ieri sera con largo anticipo sono state accese le luminarie un modo per risvegliaire la piazza e il corso principali della città anche turisticamente e commercialmente, l’occasione fornita dalla festa patronale è propiizia”

