AGROPOLI, CON LA GRANDE MAGIA DI EDUARDO DE FILIPPO SI CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE

Ultimo spettacolo della stagione teatrale 2025-26 quello che andrà in scena martedì 17 marzo alle ore 20.45 al Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli. Si tratta de “La grande magia” commedia in tre atti, scritta e interpretata da Eduardo De Filippo nel 1948. A quarantadue anni dalla scomparsa di De Filippo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro sono i protagonisti di questa commedia nera, a tratti drammatica e misteriosa, che supera il racconto familiare e si apre a molteplici interpretazioni grazie al magico gioco della drammaturgia eduardiana. Quando andò in scena per la prima volta nel 1948, La grande magia non fu capita e suscitò reazioni controverse.

Al centro dell’opera, il confronto tra Calogero di Spelta, uomo ossessionato dal controllo, che tenta disperatamente di mettere in ordine una realtà sempre più sfuggente, e l’enigmatico illusionista Otto Marvuglia. A firmare la regia è Gabriele Russo.

Biglietti disponibili online su www.vivaticket.com oppure al botteghino, aperto al pubblico il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 20.00, mentre il giorno dello spettacolo dalle ore 17.30.

«Martedì 17 marzo – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – con “La grande magia” del grande Eduardo si chiude il ciclo di nove spettacoli che hanno contraddistinto l’XI stagione teatrale del nostro teatro. Un programma variegato che ha emozionato e calamitato l’attenzione dell’affezionato pubblico, sempre più numeroso e interessato. Già ci prepariamo alla prossima stagione che promette altrettante belle proposte e tante novità».

«La grande magia – sottolinea il direttore artistico Pierluigi Iorio – è la ciliegina sulla torta: un grande testo di Eduardo sul teatro, la finzione e la realtà. È anche un importante traguardo per il nostro teatro perché segna lo spettacolo numero 100 da quando si è aperto, per la prima volta, il sipario sulla nostra stagione teatrale. Un traguardo che mi onoro di raggiungere insieme con il teatro. Ringrazio, per questo, il Teatro Pubblico Campano, nella persona del direttore, Alfredo Balsamo, che sostiene con attenzione la nostra azione. Così come il sindaco, Roberto Mutalipassi e tutta l’amministrazione comunale per la fiducia accordatami. Il delegato alla Cultura, Franco Crispino, per la vicinanza e il dialogo continuo. Grazie a Giuseppe Capozzolo e tutto l’ufficio turismo, con il quale lavoriamo costantemente per rendere il De Filippo sempre più la casa della cultura e della socialità».

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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