Molti lidi non hanno voluto ritirare la bandiera blu contestando l’operato del sindaco. L’ennesima bandiera blu ad Agropoli è ritenuta un regalo gratuito fatto alla città mentre le spiagge sono sperche con discariche piene di alghe vecchie. Il mare sporco per i rifiuti e gli scarichi delle barche (leggi qua). Sono stati molti i lidi contestatori, e non si sono presentati o hanno mandato a fare in culo in sindaco attraverso i messaggi, altri hanno reagito scrivendo sui social. Una situazione imbarazzante creata dal sindaco incapce di amministrare la città e ritenuto inadeguato al ruolo. L’assegnazione della bandiera blu ormai non ha più senso. La serata al castello si è rivelata un autentico flop, non c’erano nemmno lameà dei titolari dei lidi in aperta polemica con i questo sindaco ritenuto a ragione la vergogna amministrativa della città.

Sanno tutti in qualestato pietoso si trova la città di Agropoli e la sua area demaniale ma si continua adassegnare la bandera blu ad una città distrutta dal sindaco con spiagge trasformate in discariche e il mare sporco senza controlli. La gente continua a protestare per il grado di abbandandono in cui si trova Agropoli e tanti turisti minacciano di non tornare più. Un danno incalcolabile del sindaco insultato anche attraverso la sua pagina social dove ha postato le foto della serata al castello. E ancora continua a dire bugie, i soldi già ci sono e non vuole togliere le alghe perchèpensa di spenderli per la campagna elettorale.