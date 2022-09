AGROPOLI, CONTESTATO FACCIA GIALLA MUTALIPASSI

Le ragazze della Academy Cilento volley hanno contestato, ieri duramente il sindaco di Agropoli faccia gialla Mutalipasassi perchè non hanno un posto dove fare attività e alla fine del mese comincia il loro campionato. davanti al municipio sono andati a protestare con abbigliamento sportivo. Una provocazione seguita da un comunicato della società, testuale:

IL COMUNICATO

“Ad agosto abbiamo fatto una riunione con tutte le associazioni per avere spazi palestra, ma è saltata per vari motivi e poi perchè gli spazi erano già tutti occupati, passano i giorni e a noi non viene dato nessuno spazio, tutti si allenano e le nostre ragazze costrette ad allenarsi in spiaggia, dopo vari rinvii e perdite di tempo del sindaco, abbiamo deciso di protestare davanti al comune perché le ragazze hanno il diritto di allenarsi e non è giusto che una società debba occupare e monopolizzare un bene pubblico solo perché, da quello che dicono al comune, ha una concessione che dura da anni di guardania, quindi palese conflitto di interessi. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti amministrativi, perché non vogliono farci vedere questa concessione, ovviamente fasulla e senza nessun valore giuridico. Chiediamo che tutte le società sportive debbano essere trattate allo stesso modo, basta con i padri padroni di suolo pubblico, perché negli anni hanno rovinato lo sport e i palazzetti ad Agropoli che come ben si sa fanno schifo, sono ridotti malissimo. Ma soprattutto vogliamo che i palazzetti tornino ad essere un bene gestito dal comune e non dai furbastri di turno” Academy Cilento Volley

Questa mattina sembra che il municipio abbia risolto in parte la situazione e hanno dato alle ragazza della Academy Cilento Volley gli spazi giusti e necessari per disputare il loro campionato. Un altro problema c’è sul Torre il campo di calcio adicente al Guariglia ma di questo ne parliamo in altra parte.

