AGROPOLI, CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE: SEQUESTRATO IMMOBILE ABUSIVO IN VIA TURATI

Nel corso di attività di polizia giudiziaria, personale appartenente al Corpo della Polizia Locale di Agropoli, coadiuvato da personale appartenente all’ufficio tecnico comunale, ha accertato la realizzazione di un immobile abusivo i cui lavori erano in corso d’opera. Nella circostanza si è dato corso alla realizzazione del piano di copertura che, allo stato, si è presentato totalmente difforme sia per posizionamento delle falde, sia per le dimensioni della struttura nel suo complesso, realizzato quindi in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato dal comune. La superficie totale del piano mansardato è di circa 150 mq. Quali responsabili dell’illecito accertato sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due coniugi non residenti nel comune di Agropoli, nella loro qualità di committenti e proprietari dell’immobile. L’immobile è stato sottoposto a sequestro penale ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania. Il Responsabile dell’ufficio Urbanistica emetterà provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi.

