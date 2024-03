AGROPOLI, DA SABATO 23 MARZO RIECCO LA PIZZERIA SULLA TERRAZZA SEANCLER

E con l’arrivo della primavera la famiglia Stendardo annuncia la riapertura della pizzeria sulla straordinaria terrazza Seancler. Per il momento, ma per poco, solo i fine settimana poi tutte le sere. L’esigenza, la grande richiesta e in special modo la voglia di interagire con la clientela sono gli ingredienti che hanno fatto anticipare i tempi di riapertura. Le mani sapienti di Valentino, la special guest di Carmeni Nastro, l’arricchimento coreografico e pratico di belle ragazze sono le proposte organizzative naturalmente il bar nel giardino fa da riempitivo per il drink, l’aperitivo sarà arricchito dalla proposta culinaria di valentino e dello Chef. Insomma una serie di situazioni per trascorrere momenti di relax, mangiare una buona pizza e godere di un panorama più unico che raro. Da sabato 23 marzo si riapre, benvenuta primavera.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...