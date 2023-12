AGROPOLI, DALL’OPPOSIZIONE LA PORTA SUL TEMA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E GLI ASILO: ” HO UN DOVERE MORALE VERSO LA CITTA’ ASCOLTATEMI”

Si registra una nota del consigliere di opposizione Massimo La Porta a proposito del tema sull’edilizia scolastico in auge in questo momento nella politica cittadina. Questo il suo comunicato:

Sono di fronte ad un grande dovere morale: Fermatevi!!

Nel Consiglio Comunale di Agropoli del 30 Novembre 2023, nella discussione al punto n° 8 o.d.g “Piano programma servizio Asilo Nido 2023/2025”, avevo già rappresentato forti dubbi, nella scelta delle strutture dove svolgere il servizio di “Asilo Nido”. Oggi ha seguito di accesso agli atti (art. 43 – 267/2000) presso l’Ufficio Tecnico, ho potuto verificare dalla documentazione che le strutture “Santa Maria delle Grazie, non hanno i requisiti tecnici – normativi per essere destinate alle attività di Asilo Nido. Un semplice parere preventivo, emesso dal responsabile dell’istruttoria, del Piano di Zona Ambito Territoriale S8, lo ritengo non esaustivo per tale fine.

Gli asili nido sono dei luoghi di accoglienza e di lavoro che necessitano di tutte le precauzioni in termini di sicurezza e di norme per garantire la tutela della salute e della sicurezza, da applicare con grande attenzione.

Consiglio di consultare alcune norme di riferimento con successive modifiche e integrazioni:

EDILIZIA

• dpr 380/2001 – Testo unico edilizia

• dm 18/12/1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica

• legge 23/1996 – Norme edilizia scolastica

• dm 13/09/1977 – Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici

Linee Guida Miur 2013

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

• NTC 2018

PREVENZIONE INCENDI

• dm 26/08/1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

IMPIANTI

• dm 37/2008 – Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici

SICUREZZA

• d.lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza

