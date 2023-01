AGROPOLI, DEPOSITATE LE MEMORIE PER I BROGLI ELETTORALI LA PAROLA PASSA AL TAR/TUTTE LE INCONGRUENZE SEZIONE PER SEZIONE

Il vice prefetto verificante dottor Amantea ha depositato la relazione al Tar per i brogli elettorali delle scorse elezioni di Agropoli. A febbraio in udienza gli avvocati della minoranza chiederanno un rinvio per presentare motivi aggiunti riscontrati nel riconteggio e in quella data si saprà la data dell’udienza aggiuntiva. In basso tutta la relazione

LA RELAZIONE DEL VICE PREFETTO AL TAR

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Salerno, data del protocollo

AL TAR CAMPANIA Sezione Prima

SALERNO

E p.c. Al Sig. Prefetto

SEDE

OGGETTO: Ordinanza Tar Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 2860/2022. Ricorso n.1250/2022 proposto dal Sig. Raffaele Pesce e ricorso n. 1322/2022 proposto da Arturo Farese c/ Comune di Agropoli ed altri, per annullamento risultati elezioni del 12 giugno 2022. Esito verificazione.

Lo scrivente dr. Roberto Amantea, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Salerno, è stato delegato dal Sig. Prefetto di Salerno con decreto n. 180323 del 25.11.2022 (all.1) per lo svolgimento degli incombenti istruttori descritti nell’ordinanza di codesto On. Tribunale – Sezione Seconda – n. 2860/2022, in merito ai ricorsi elettorale proposti dai nominati in oggetto, per l’annullamento, con conseguente correzione e/o rinnovazione dei risultati elettorali relativi alla consultazione del 12 giugno 2022.

Va doverosamente segnalato che, in data 12 giugno 2022, in contemporanea con lo svolgimento delle consultazioni amministrative si sono tenuti anche n.5 referendum, con le relative attività, verbali e buste varie.

Ciò premesso, si relaziona in merito alle operazioni di verifica svolte dallo scrivente, opportunamente verbalizzate nei documenti che si allegano (all. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), in ossequio a quanto previsto nella citata ordinanza collegiale, nella parte in cui dispone che l’organismo verificatore dovrà:

-“con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 18, il numero delle schede complessivamente consegnate e il numero delle schede non autenticate;

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 e 21, il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione;

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 3, 7, 13, 14 e 16, la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle);

– con riferimento alle Sezioni elettorali nn. 15, 16 e 20, il numero delle schede consegnate, delle schede non autenticate, delle schede autenticate, delle schede autenticate utilizzate per la votazione e delle schede autenticate non utilizzate per la votazione”.

Per poter procedere alla verificazione, è stata richiesta in primo luogo al Tribunale di Vallo della Lucania l’acquisizione di quella parte del materiale elettorale necessaria alle operazioni,

1

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

detenuta e conservata da quell’Organo (all. 9).

Successivamente, una volta pervenuti i plichi dal Tribunale e predisposta anche la documentazione depositata presso gli archivi di questa Prefettura, lo scrivente ha convocato le parti del giudizio per effettuare le operazioni di verificazione in contraddittorio con le stesse, come richiesto da codesto Tribunale, avvalendosi anche del supporto del personale in servizio presso l’Ufficio Elettorale della Prefettura.

La verifica è stata completata nel corso di sette diverse sedute (v. all. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 cit.) durante le quali si è stabilito il modus procedendi e si è dato atto dei risultati delle operazioni, che di seguito si riportano, secondo le richieste formulate da codesto On. Tribunale nella citata ordinanza n. 2860/2022 e, previa individuazione, di comune accordo, delle tipologie di accertamento richieste, sezione per sezione, onde evitare continue aperture e chiusure dei plichi elettorali, secondo lo schema che segue:

sezione numero delle schede consegnate numero complessivo delle schede non autenticate numero schede autenticate numero schede autenticate utilizzate per la votazione numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) sezione n.1 X X X sezione n.2 X X X sezione n.3 X sezione n.4 X X X sezione n.5 X X X X X sezione n.7 X X X X X X sezione n.8 X X sezione n.9 X X X X X sezione n.10 X X X sezione n.11 X X X X X sezione n.13 X X X X X X sezione n.14 X X X X X X sezione n.15 X X X X X sezione n.16 X X X X X X

2

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

sezione n.17 sezione n.18 X X X X X sezione n.19 X X X sezione n.20 X X X X X sezione n.21 X X X Esame delle buste 3/com Esame delle buste 3/com + 5/com + 6/com Esame delle buste 5/com + 6/com Esame delle buste 3/com buste 2/REF+ buste 5/com + 6/com

Per quanto attiene alle modalità delle verifiche effettuate, si rinvia a quanto esposto nel primo dei verbali redatti e trasmessi ( 6 dicembre 2022, alle pagg. 3-4, all. 2).

In ogni caso, i citati verbali, che qui abbiansi per ripetuti e trascritti, formano parte integrante e sostanziale della presente relazione conclusiva.

Esito verifica della Sezione n. 1

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A1) del relativo verbale n.2 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 797

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 448

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 349

Esito verifica della Sezione n. 2

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A2) del relativo all. n.2 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 744

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 497

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 247

3

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Esito verifica della Sezione n. 3

Per questa sezione il quesito era di accertare:

la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A3) e B3) del relativo all. n.3 è emerso:

Numero dei Votanti della sezione= 506

Numero delle schede utilizzate per la votazione= 506

Pertanto vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

Esito verifica della Sezione n. 4

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A4) del relativo all. n.3 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 793

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 527

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 266

Esito verifica della Sezione n. 5

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero “numero delle schede complessivamente consegnate” , si ritiene doveroso segnalare che è verosimile che il numero di schede indicato sul plico consegnato dal Comune al seggio non coincida con il numero di schede effettivamente rinvenute all’interno dello stesso. Ciò perché alla tipografia individuata dal Ministero dell’Interno per la stampa delle schede elettorali viene affidato dalla Prefettura l’incarico di stampare un quantitativo di schede, per ogni sezione, calcolato sul numero degli elettori ed aumentato di una c.d. scorta. Orbene, poiché durante le consultazioni elettorali è davvero ingente il numero di schede stampate e confezionate in plichi, il controllo sul numero delle schede contenute all’interno di ciascun pacco è demandato,

4

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

dalle norme in materia, al Presidente di Sezione, che ne dovrebbe dare atto nel verbale del seggio (Mod n.19/Com, pag.8).

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A5), B5) del relativo all. n.3 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 841

numero delle schede non autenticate= 238

numero delle schede elettorali autenticate= 600

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 475

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 125

Esito verifica della Sezione n. 7

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione; la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A7), B7) del relativo all. n.4 è emerso:

Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A7), B7), C7) del relativo verbale è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 1336

numero delle schede non autenticate= 131

numero delle schede elettorali autenticate= 1205

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 810

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 395

corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) = vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione, unicamente relativamente ai registri di annotazione tessere elettorali.

Esito verifica della Sezione n. 8

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede complessivamente consegnate e il numero delle schede non autenticate;

5

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A8) e del relativo all. n.4 è emerso:

numero delle schede consegnate= 1284

numero delle schede non autenticate= 130

Esito verifica della Sezione n. 9

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A9), B9) del relativo all. n.4 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 641

numero delle schede non autenticate= 18

numero delle schede elettorali autenticate= 618

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 511

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 107

Esito verifica della Sezione n. 10

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A10) del relativo all. n.5 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 854

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 580

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 274

Esito verifica della Sezione n. 11

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate;

6

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

– il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A11), B11) del relativo all. n.5 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 789

numero delle schede non autenticate= 21

numero delle schede elettorali autenticate= 768

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 503

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 265

Esito verifica della Sezione n. 13

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione; la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A13), B13), C13) del relativo all. n.5 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 836

numero delle schede non autenticate= 00

numero delle schede elettorali autenticate= 836

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 565

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 271

corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) = Non vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione, né con riferimento alle liste elettorali, né relativamente ai registri di annotazione tessere elettorali.

Esito verifica della Sezione n. 14

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate;

7

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

– il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione; la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A14), B14), C14) del relativo all. n.6 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 1120

numero delle schede non autenticate= 00

numero delle schede elettorali autenticate= 1120

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 720

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 400

corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) = vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione, solo con riferimento ai registri delle tessere elettorali (720/720); dalle liste risultano aver votato 717 elettori.

Esito verifica della Sezione n. 15

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A15), B15) del relativo all. n.6 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 1179

numero delle schede non autenticate= 35

numero delle schede elettorali autenticate= 1144

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 829

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 315

Esito verifica della Sezione n. 16

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate;

8

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

– il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione; la corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle).

Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A16), B16), C16) del relativo all. n.6 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 1348

numero delle schede non autenticate= 00

numero delle schede elettorali autenticate= 1319

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 915

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 404

corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) = Non vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (918 votanti a fronte di 915 schede utilizzate per la votazione).

Esito verifica della Sezione n. 17

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A17) del relativo all. n.7 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 823

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 584

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 239

Esito verifica della Sezione n. 18

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate. Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A18) del relativo all. n.7 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 777

numero delle schede non autenticate= 137

9

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Esito verifica della Sezione n. 19

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A19) del relativo all. n.7 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 829 *(+6 v. tabella A19 con annotazione, pag.4 all. n.7) • numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 509 *(cfr. annotazione che precede) • numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 320

Esito verifica della Sezione n. 20

Per questa sezione il quesito era di accertare:

–il numero delle schede complessivamente consegnate; – il numero delle schede non autenticate; – il numero delle schede elettorali autenticate; – il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione; – il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Per quanto riguarda il primo punto, come già relazionato per la sezione n.5, si abbia qui per ripetuto e trascritto il relativo contenuto.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalle tabelle A20), B20) del relativo all. n.8 è emerso:

numero delle schede complessivamente consegnate= 1082

numero delle schede non autenticate= 94

numero delle schede elettorali autenticate= 968

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 748

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 220

Esito verifica della Sezione n. 21

Per questa sezione il quesito era di accertare:

il numero delle schede elettorali autenticate, il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione e il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione.

All’esito di tutte le verifiche richieste, come risultanti dalla tabella A21) del relativo all. n.8 è emerso:

numero delle schede elettorali autenticate= 1374

numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione = 862

numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione = 512

Di seguito una tabella riassuntiva, redatta sezione per sezione, circa gli esiti della verificazione in relazione ai singoli quesiti posti.

10

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

sezione numero delle schede consegnate numero complessivo delle schede non autenticate numero schede autenticate numero schede autenticate utilizzate per la votazione numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione (contenenti voti validi per i candidati sindaco e bianche/nulle) sezione n.1 = = = = 797 448 349 = = sezione n.2 = = = = 744 497 247 = = sezione n.3 = = = = = = = = = = SI sezione n.4 = = = = 793 527 266 = = sezione n.5 841 238 600 475 125 = = sezione n.7 1336 131 1205 810 395 vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione, unicamente relativamente ai registri di annotazione tessere elettorali. sezione n.8 1284 130 = = = = = = = = sezione n.9 641 18 618 511 107 = = sezione n.10 = = = = 854 580 274 = = sezione n.11 789 21 768 503 265 = = sezione n.13 836 00 836 565 271 NO sezione n.14 1120 00 1120 720 400 vi è corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede utilizzate per la votazione, unicamente relativamente ai registri di annotazione tessere elettorali. sezione n.15 1179 35 1144 829 315 = = sezione n.16 1348 00 1319 915 404 NO sezione n.17 = = = = 823 584 239 = = sezione n.18 777 137 = = = = = = = = sezione n.19 = = = = 829 *(cfr. annotazione tab. A19 verb. N.7 pag.4) 509 *(cfr. annotazione tab. A19 verb. N.7 pag.4) 320 = = sezione n.20 1082 94 968 748 220 = = sezione n.21 = = = = 1374 862 512 = = Esame delle buste 3/com Esame delle buste 3/com + 5/com + 6/com Esame delle buste 5/com + 6/com Esame delle buste 3/com buste 2/REF+ buste 5/com + 6/com

11

Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Area 2^ -Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Tanto si relaziona in ordine alla verifica richiesta da codesto On. Tribunale Amministrativo e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessario chiarimento.

Si comunica che è stato versato allo scrivente verificatore l’acconto posto provvisoriamente a carico del ricorrente con la citata ordinanza n. 2860/2022, e che si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto On. Tribunale circa il compenso definitivo per le attività di verificazione svolte, di cui alla presente relazione.

Il Viceprefetto verificatore (dr. Roberto Amantea)

Mi piace: Mi piace Caricamento...