AGROPOLI, DI BIASI SI RAFFORZA IN CONSIGLIO COMUNALE DOPO BUFANO PASSA ANCHE LA SERRA DOPO AVERLI CHIAMATI CAMORRISTI

Il salto della quaglia lo chiamavano una volta. L’operazione è stata condotta da Franco Di Biasi per rafforzarsi ancora di più in consiglio comunale e dare subito l’assalto all’assessorato di Roberto Apicella. Le mire del presidente del consiglio comunale sono chiare ed evidenti e sta lavorando molto per arrivare a questo. La Serra è in quota Franco Di Biasi, passa in consiglio comunale in una maggioranza contro la quale si è scagliata sui palchi da candidata a sindaco contro un sistema che l’aveva, a sua detta, messa fuori dalla giunta da vice sindaco e gli aveva rubato i candidati nella campagna elettorale al comune. Un trattamento molto discutibile e vicino alla Serra si schierò praticamente tutta l’opinione pubblica tanto da riuscire ad avere alla regione un grandissimo successo elettorale non confermato alle comunali dove su quattro candidati arriva ultima ed entra in consiglio per il rotto della cuffia. Dopo una prima fase di opposizione, firma anche il ricorso per i brogli elettorali di cui denuncia la consistente tenacia della maggioranza di averli portati avanti ,piano piano si stacca e si mette in pausa facendo già capire questo passaggio.

Le voci del marciapiede narrano di un incarico per la figlia nel settore sanitario per il quale avrebbe barattato il suo passaggio in maggioranza. Sono solo cattiverie, probabilmente. Il suo passaggio nelle fila della maggioranza comunque non si spiega. Un’amministrazione scassata, un paese alla deriva, il clientelismo imperante, il sistema sull’orlo del precipizio e lei monta su questa situazione molto discutibile. La Serra ha sottolineato come non sia stato possibile collaborare con la minoranza. Non solo: ha sottolineato di aver apprezzato il lavoro svolto dalla sua amministrazione comunale. “La maggioranza mi ha voluto fortemente”, ha detto la Serra confermando il suo sostegno al sindaco Mutalipassi. Critico Raffaele Pesce del gruppo Liberi e Forti che ha ricordato le parole dure, tali da far aprire inchieste alla Procura, durante i recenti comizi. Con Elvira Serra in maggioranza a restare all’opposizione, oltre Pesce, i soli La Porta e Santosuosso. I due Bufano e la Serra sono stati eletti in minoranza ed ora fanno gruppo unico in maggioranza in sostegno a Franco Di Biasi nell’ottica di scalzare Apicella dalla giunta comunale. La minoranza da 5 passa a 3 ma nonostante questo e l’apparente rafforzamento della maggioranza non cela i problemi di una maggioranza stessa spaccata, frantumata e piena di contraddizioni con la città sempre più allo sbando

