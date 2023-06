AGROPOLI, DISASTRO STADIO GUARIGLIA IL CONSIGLIERE MALANDRINO ATTACCA SINDACO E ATLETICA

Ancora una volta il consigliere comunale Emilio Malandrino attacca il sindaco su di una porcheria che si sta consumando contro l’Us Agropoli. Sono state divelte le reti di recinzione dello stadio Guariglia. Ha presentato la sua interrogazione immediata nella quale invita a tornare tutti sui propri passi. Questa l’interrogazione:

Sig.Sindaco

Sig, Consigliere delegato allo Sport

Sig. Funzionario Responsabile patrimonio

Sig. Presidente Agropoli Cilento Servizi

COMUNE DI AGROPOLI

p.c. Sig. Presidente U.S. AGROPOLI – CALCIO

Oggetto: Richiesta immediato ripristino agibilità STADIO GUARIGLIA AGROPOLI.

Il sottoscritto Dott. Emilio Malandrino , consigliere comunale, nell’espletamento delle proprie funzioni,

PREMESSO CHE

– Ad Agropoli, presso lo Stadio Guariglia , sono in svolgimento, patrocinate dal Comune di Agropoli , gare nazionali di Atletica programmate sabato 10 e domenica 11 giugno per il Campionato italiano di società di serie B, mentre sabato 17 e domenica 18 giugno per il Campionato italiano categoria Promesse;

– la Società U.S. Agropoli Calcio è designata, per il campionato di Eccellenza, alle finali per contendersi contro il Gallipoli l’accesso alla serie D nazionale, ed ha in programma gli incontri del 11/06/2023 a Gallipoli , ed il ritorno in casa ad Agropoli il 18/06/2023;

– nella giornata odierna, presso lo Stadio c’è stato un intervento, presumibilmente vandalico e/o imprevisto ed imprevedibile, di escissione dell’intera rete di protezione della rete posta a divisorio tra il terreno di gioco e la tribuna;

– tale rete di protezione è elemento essenziale per gli indici di sicurezza delle strutture sportive negli avvenimenti sportivi;

– tale increscioso accadimento non è stato, a mia conoscenza, richiesto, concordato, autorizzato con chi ha competenza in merito;

– in questa situazione potrebbe essere compromessa la partita dell’U.S. Agropoli Calcio del 18/06/2023 presso lo Stadio Cittadino con grave danno di immagine per la Città, la Società Sportiva e la tifoseria Locale;

per tutto quanto premesso,

CHIEDE

ALLe Sigg. ll. in indirizzo:

1) voler conoscere Se esiste richiesta e/o autorizzazione a poter modificare, stravolgere e/o manomettere componenti strutturali dell’impianto sportivo da parte della società che in questo momento, utilizza lo Stadio Guariglia;

2) voler conoscere Se, in mancanza di richiesta ed autorizzazione, sono stati effettuati i relativi sopralluoghi e rilievi per individuare chi e come è responsabile di tale intervento;

3 ) Avviare , attraverso la Società che cura la manutenzione , le attività di immediato ripristino dello stato dei luoghi per consentire la perfetta agibilità dello Stadio e le relative autorizzazioni prescritte in vista della partita finale Agropoli – Gallipoli del 18/06/2023;

4 ) voler revocare, ad Horas , l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto sportivo alla Società di Atletica per il giorno 18/06/2023 valutando, per essa, un differimento della data e/o uno trasferimento su altra struttura, in modo da concedere, prioritariamente, l’utilizzo del proprio stadio alla locale società di Calcio che si avvia a conquistare una prestigiosa e unica presenza in un campionato Nazionale Dilettantistico di straordinaria importanza.

Agropoli 09/06/2023

Dott. Emilio Malandrino

