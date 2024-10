AGROPOLI, DOMANI AL BEERMANIA SI APRE OKTOBERFEST/VIDEO

Il sindaco di Agropoli Mutalipassi darà il via alla 15 quindicesima edizione di Oktoberfest al Beermania il locale ormai storico del lungomare San Marco gestito da Rodolfo Sodano. C’è grande attesa e tutto si sposa con la storia. Il Beermania, storico locale nella suggestiva location del Lungomare San Marco, è pronto a rivivere la tipica atmosfera bavarese dal 9 al 14 ottobre.

Beermania, da oltre 20 anni sul territorio cilentano, si è imposto come punto di riferimento per la movida agropolese e non solo e la festa della birra è un vero fiore all’occhiello. Le prenotazioni sono tantissime, la direzione ha allestito un punto esterno molto ben congeniato come si vede nelle immagini del video(clicca qui). Il conto alla rovescia è cominciato. Tutti al Beermania.

