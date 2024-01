AGROPOLI, DOMANI ALLE 15 I FUNERALI DEL GENERALE FAUSTO MILILLO

Saranno celebrati domani 3 gennaio nella chiesa della Madonna delle Grazie i funerali del generale Fausto Milillo deceduto ieri a Roma. L’orario è alle 15.00. La morte del generale Milillo ha destato molto scalpare e tanta commozione ad Agropoli ma non solo, in ogni ambito in cui lui ha professionalmente svolto il suo compito le testimonianze sono state tante. Domani l’ultimo saluto ad una persona di grande spessore umano, professionale e sociale.

IL CORDOGLIO DELLA CITTA’ E DEL SINDACO DI SANBUCA IN SICILIA

Era stato ricoverato all’ospedale Umberto I in gravi condizioni per una broncopolmonite. Poi ha contratto il Covid che ha ulteriormente e irrimediabilmente pregiudicato il quadro clinico. Lascia la moglie e tre figli. Milillo era molto legato a Sambuca di Sicilia, paese dell’entroterra agrigentino che lo piange e lo ricorda come uno dei suoi figli più illustri. Di Sambuca era il padre, il celebre generale Ignazio Milillo, artefice dell’arresto di Luciano Liggio. Fausto aveva seguito le orme del papà conseguendo risultati di eccezionale livello e venendo insignito, nel 1991, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Durante la sua carriera ha svolto incarichi molto importanti nei carabinieri. A Sambuca ci tornava ogni estate per trascorrere le vacanze. E’ stato anche presidente della Fondazione italiana legalità e sviluppo. Un messaggio di cordoglio alla famiglia Milillo è stato inviato dal sindaco di Sambuca Giuseppe Cacioppo.

