AGROPOLI, DOMANI L’IMBARCO DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI MA IL MARE TIENE TUTTI IN ANSIA

Domani 24 luglio per Agropoli è un appuntamento molto atteso e importante. Si festeggia la Madonna di Costantinopoli e come tradizione sarà imbarcata dal porto per poi arrivare a trentova e salire al lungomare San marco dove i lidi e i privati incendieranno i fuochi pirotecnici. Le previsioni del tempo sono ottimali ma sono quelle del mare a preoccupare un pò i fedeli anche se i pescatori che conoscono il mare meglio di tutti ritengono che le condizioni tendono al miglioramento. La protettrice dei marinai è pronta ad abbracciare la città in una misto di suggestioni ed emozioni. Agropoli si prepara al sacro evento e la città è in trepidante attesa.

