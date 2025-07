AGROPOLI, DOMANI S’INAUGURA PIAZZA PAOLO SERRA

Un momento molto atteso, il luogo scelto è la piazza antistante il cine teatro un simbolo della cultura agropolese. il cambio di denominazione di Piazza Mediterraneo in Piazza Professor Paolo Serra, per onorare la memoria di una figura di riferimento della vita politica, sociale ed imprenditoriale della Città di Agropoli e dell’intera Provincia di Salerno. Deceduto il 18 agosto 2014, stimato ed apprezzato uomo delle Istituzioni, Serra ha ricoperto la carica di sindaco di Agropoli nel 1986 e nel 1997, oltre ad essere stato più volte eletto quale consigliere provinciale e ad aver ricoperto anche la carica di assessore provinciale. Si è distinto tra l’altro, anche in ambito imprenditoriale, editoriale, sociale e sportivo.

