AGROPOLI, DOMENICA SI CORRE L’HALF MARATHON 1400 ATLETI PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

Ad Agropoli runners protagonisti domenica con l’Half Marathon

Domenica prossima, 7 aprile, torna l’Half Marathon, un appuntamento immancabile della primavera sportiva agropolese. L’Agropoli Half Marathon, giunta quest’anno alla ventitreesima edizione, prevede un percorso di 21,097 km, omologato e certificato dalla Fidal, con partenza ed arrivo su via Risorgimento, tra le suggestive bellezze di Agropoli e il fascino dell’Area Archeologica di Paestum.

Saranno oltre 1.400 gli atleti ai nastri di partenza che provengono da tutta Italia. Prevista anche la Fit walking di 10 km non competitiva. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Agropoli, viene realizzata ormai da 23 anni dall’A.S.D. Atletica Libertas Agropoli di Roberto Funicello che può vantare di aver dato vita alla più “antica” Mezza Maratona della Campania insieme all’indimenticabile Pietro Mennea. Partenza alle ore 9.00 da via Risorgimento e dopo aver percorso il lungomare San Marco, la litoranea (SP 278) e aver effettuato il giro attorno alle mura del Parco Archeologico di Paestum, gli atleti fanno ritorno ad Agropoli, con arrivo allo stesso punto della partenza. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 12.00. La Agropoli Half Marathon è una gara podistica di 21 Km su strada che si svolge nei Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum con partenza ed arrivo in Agropoli. La manifestazione è diventata un punto di riferimento per i tantissimi atleti, soprattutto professionisti, che vi prendono parte, sono infatti oltre 2.000 le iscrizioni alle ultime edizione disputate.

Lo scenario in cui si svolge è altamente suggestivo: dal mare cristallino di Agropoli ai maestosi templi di Paestum, tra le mura dell’antica Poseidonia respirando il profumo della fertile campagna circostante.

