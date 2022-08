IL SACERDOTE BOCCIA L’UNIONE DEI COMUNI

Ha fatto bene o ha sbagliato. Don Bruno ha impedito la carnevalata dei sindaci dell’Unione dei comuni e soprattutto ha impedito che le autorità portassero la Statua. Prima della processione ha mandato a dire a Franco Alfieri che sarebbe stato il benvenuto ma da politico di rispetto e non da sindaco di Capaccio Paestum ne tantomeno da presidente dell’unione dei comuni facendo capire che i sindaci dei comuni con la fascia non sarebbero stati graditi. Alfieri non si è nemmeno presentato alla processione, la prima volta dopo quasi 20 anni dichiarandosi particolarmente stizzito. Ma Don Bruno ha fatto bene o ha sbagliato? In città monta la polemica.

E come sempre Agropoli si spacca. da un lato i “donbrunisti” a sostegno della sua tesi e cioè no ad Alfieri con la fascia ma solo come riconosciuto politico dall’altra la negazione del ruolo guida della città di Agropoli rispetto al territorio ricordando la festa patronale diocesana di San Pantaleo a Vallo quando tutti i sindaci del comprensorio prendono parte alla processione nel protocollo delle autorità. Da un lato si nega ad Agropoli il ruolo di guida, dall’altro si esalta il locale e a questo punto il messaggio è chiaro. Per Don bruno Lancuba l’unione dei comuni non esiste, va bocciata e non serve come molti sostengono in città tanto è vero che con un altro sindaco al di fuori del sistema Agropoli chiederebbe di uscire. Il sacerdote nel suo no ad Alfieri e ai sindaci dell’Unione dei comuni non riconosce questo istituto voluto da Alfieri e indirizza la città verso l’uscita dall’unione dei comuni.

Diversamente la pensano gli attuali amministratori i quali ritengono molto importante rimanere nell’unione dei comuni. Per il momento nessun commento da parte delle opposizioni, La porta presente con Bufano nel protocollo della processione e per il momento i due non hanno rilasciato dichiarazioni Pesce alle processioni non va per non scontentare i comunisti e gli atei del suo gruppo, Elvira Serra alla processione ha assistito da fedele tra la gente e non ha ancora fatto dichiarazioni, Santosuosso nemmeno ha commentato. Intanto canta vittoria Umberto Anaclerico il quale aveva invitato, alla vigilia, Don Bruno a non invitare Alfieri come sindaco di Capaccio Paestum richiesta puntualmente esaudita. L’assenza di Alfieri grida, da un lato e dall’altro. Sergio Vessicchio