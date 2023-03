AGROPOLI, DONNA DORME PER TRE MESI SULLA STAZIONE DOPO LO SFRATTO E’ IN FIN DI VITA IL COMUNE LE HA TOLTO IL SUSSIDIO

RISPOSTA DISUMANA DAL MUNICIPIO: “C’E’ CHI STA MEGLIO DI TE” ORA SIMONA MARSILI E’ IN FIN DI VITA

«Mia sorella ha dormito alla stazione ferroviaria per tre mesi. Ora è ricoverata in gravi condizioni, è in ospedale con una polmonite bilaterale». Lo sfogo di Silvana Marsilia è intriso di lacrime. La sorella, Simona, ha perso peso. Respira con i macchinari. Ha una polmonite bilaterale che ha spaventato i medici dell’ospedale di Eboli. Dopo la Tac e la broncoscopia, il dottore Damiano Capaccio ha trasferito Simona al Ruggi d’Aragona di Salerno. La donna ha pagato a caro prezzo la vita fuori casa. La vita da senza tetto. Al vento e al gelo, di notte. Le temperature rigide dell’inverno hanno presentato il conto: polmonite bilaterale. «Ora c’è una dottoressa salernitana che sta seguendo mia sorella – riparte Silvana-. Speriamo ce la faccia. Siamo preoccupatissimi. I medici ci chiedono pazienza, dobbiamo aspettare, pregare e sperare». Dopo aver perso il marito, Simona in autunno è stata sfrattata. Senza casa, senza tetto. Senza nessuno che volesse darle aiuto.

LA DENUNCIA PRIMA DI NATALE

Prima di natale la donna aveva denunciato questa situazione, già prima delle festività si era accampata in un locale della stazione insieme ai figli e alla nuora. Sembra l’inizio di un film dalla trama triste e, invece, è la difficile realtà di Simona Marsilia, cinquantacinquenne di Agropoli che, da molti mesi , vive presso la stazione della città cilentana, insieme ai due figli di 35 e 21 anni e alla nuora. I figli sembrerebbero avere delle difficoltà a trovare un lavoro in grado di garantire loro un alloggio più dignitoso. I pochi soldi di sussidi che la signora Marsilia riceve mensilmente servono per mangiare e nemmeno, troppo poco e la casa che aveva prima, una mansarda situata presso la Madonna Del Carmine, non è stata più pagata dal Comune, che in passato ha provveduto a coprire le spese per il fitto della famiglia pari a circa trecento euro mensili. La conseguenza per lei, per i due figli e per la nuora, è stata lo sfratto.

In poco tempo, dunque, si sono ritrovati a vivere per strada, a cercare disperatamente un posto riparato e sicuro e a condurre una vita davvero difficile. Di giorno, spesso, vengono ospitati da alcuni conoscenti che gli offrono un pasto caldo e un posto accogliente per consumarlo, ma per la notte, anche per quanti li conoscono e intendono aiutarli, è difficile dare ospitalità a tutti e quindi sono costretti ad arrangiarsi alla meglio, trovando riparo in questo locale della stazione anche se, con il freddo di dicembre, è sempre più insopportabile vivere in questo modo.

«Mio marito è mancato nel maggio del 2021, si è ammalato ed è stata proprio la malattia a portarcelo via, da allora la nostra situazione economica è andata precipitando. Il colpo di grazia lo abbiamo ricevuto quando dal comune hanno deciso di non darci più l’alloggio che ci avevano garantito» ha fatto sapere Marsilia che ha provveduto a rivolgersi al Comune ma, stando al suo racconto, senza riuscire ad avere una risposta adeguata: «Quando mi sono rivolta all’amministrazione, mi è stato detto che ci sono situazioni peggiori della nostra da affrontare, che c’è chi sta peggio di noi, in pratica» ha affermato la cinquantacinquenne addolorata, ma ancora speranzosa.

«Non voglio chiedere l’elemosina al comune, ma chiedo solo di essere aiutata a superare questo momento beneficiando dell’assegnazione di un posto in cui vivere come una casa popolare. Ci andrei a vivere con i miei due figli e mia nuora visto che siamo tutti e quattro bisognosi» ha continuato la donna che seduta su una panchina di quella stazione diventata, oramai, la sua casa, mentre guarda i treni e la gente passare, si chiede: «So che ad Agropoli ci sono delle case che hanno i requisiti per essere assegnate a chi ne ha più necessità, noi viviamo in stazione e ne avremmo tanto bisogno, ma allora perché non si procede con le dovute procedure di assegnazione?». Questa denuncia la povera donna l’aveva fatta prima di Natale ma ora è in fin di vita ha una polmonite bilaterale e sono tutti in apprensione. Si spera vada tutto a lieto fine per la salute, poi dal municipio si diano una regolata e facciano gli uomini invece di fare solo i propri interessi.

