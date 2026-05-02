AGROPOLI, DONNA STRANGOLATA IN CASA DA UNO SCONOSCIUTO ARRESTATO

L’episodio è molto particolare e pieno di dubbi. Una donna di 52 anni è stata aggredita nella sua abitazione tra Agropoli e Perdifumo durante la notte da un uomo sconosciuto. Secondo le prime informazioni, l’aggressore si sarebbe introdotto in casa in tarda ora, sorprendendo la vittima.

La donna ha dichiarato di non conoscerlo, e restano ancora da chiarire sia la sua identità sia il movente dell’attacco. La 52enne ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo, dove sono stati riscontrati segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima è una donna di 52 anni, originaria dell’Est Europa e residente in zona. L’aggressore, un 35enne italiano, è stato individuato e fermato in mattinata dai carabinieri, dopo un breve inseguimento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe tentato di strangolare la donna, poi soccorsa e trasportata in ospedale con ferite alla testa, agli occhi e al collo. Il 35enne è stato trovato in possesso anche di un’arma da fuoco, che però non sarebbe stata utilizzata. Dopo l’aggressione si era allontanato a bordo di un’automobile, una Lancia, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. La fuga si è conclusa in mattinata nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord, lungo la strada provinciale Cilentana, dove è stato intercettato grazie alle telecamere del sistema “Targa System” in dotazione al Comune di Agropoli. L’uomo non si è fermato all’alt dei carabinieri, proseguendo la marcia fino a perdere il controllo del veicolo e finire fuori strada. È stato quindi condotto in caserma per ricostruire quanto accaduto. La donna avrebbe dichiarato di non conoscere il proprio aggressore.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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