La serata da sballo si è trasformata in un dramma per due ragazzine minorenni agropolesi finite in coma elitico. Il mak p di una scuola secondaria di Agropoli si è svolto in un locale di Torre a CapaccioPaestum. Le ambulanze arrivate domenica sera 22 maggio per prestare le cure del caso a minori che, in preda ai fumi dell’alcool, si sono sentiti male accusando conati di vomito e perdita di coscienza: per una 17enne di Agropoli, accompagnata dal fidanzato, si è reso necessario il trasporto al ‘San Luca’ di Vallo della Lucania e un altra all’ospedale di Battipaglia.

Guai seri per lo stabilimento balneare sito lungo Via Poseidonia, in località Torre , a Capaccio Paestum, che rischia ora la chiusura oltre che una salata sanzione amministrativa. Per la seconda volta nel giro di un mese, infatti, il tradizionale Mak P organizzato nella struttura, prima dagli allievi un istituto superiore della città dei Templi e domenica sera da quelli di un altro di Agropoli, è finito a notte fonda con ambulanze e carabinieri.

Doveva essere un momento di festa per i ragazzi che, giunti al quinto anno e prossimi a sostenere l’esame di maturità, si ritrovano con altri giovani, coetanei o più piccoli di età per divertirsi. Ma tra musica e balli sfrenati, per scacciare via anche il peso di due anni di restrizioni, qualcosa è andato storto e ben presto le ambulanze hanno iniziato a fare avanti e indietro a causa di alcuni ragazzi minorenni in stato di ebbrezza e taluni anche in coma etilico.