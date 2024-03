AGROPOLI, DUE ROM AGGREDISCONO UN GIOVANE A FUONTI REGOLAMENTO DI CONTI O MOTIVI DI SORPASSO

Sarebbero stati due rom di Agropoli ha riempire di botte un giovane locale di circa 23 anni V.P. il quale ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Non si comprende la dinamica dell’accaduto sul quale stanno lavorando gli inquirenti ma di certo si è trattato di un brutto momento per la vita quotidiana cittadina. Ad indagare sono i carabinieri della compagna di Agropoli e non si esclude qualche arresto nelle prossime ore. Bisognerà vedere cosa racconta il giovane agli inquirenti.

Un regolamento di conti? Ipotesi un pò remota il giovane V.P. è conosciuto come una persona calma e tranquilla lontano da giri criminali e molto compito nel lavoro e nella vita sociale per cui le motivazioni legate ad un regolamento di conti non sembrano essere molto pertinenti. Più vicine al vero sono le ipotesi di un fatto legato alla viabilità. Sta di fatto che la situazione è degenerata e tutto a conferma di quale aria tira in città con la delinquenza imperante ormai sotto tutti i punti di vista. Articolo in aggiornamento

