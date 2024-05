AGROPOLI, DURISSIMO CON L’AMMINISTRAZIONE: “SONO SENZA RISPETTO CON ME E CITTADINI SONO ASSENTI”

Interrogazioni mal trattate, risposte evasive e atteggiamento da far spallucce, sono i comportamenti denunciati dal consigliere di minoranza Raffaele Pesce il quale su vede puntualmente respinte tutte le proposte tese a migliorare la città. la nota del consigliere di opposizione è durissima e arriva attraverso i social:

“Il non mantenere la parola data per qualcuno forse è un pregio.

In consiglio sono state date rassicurazioni sulla convocazione della commissione sanità, poi sulla convocazione di una commissione congiunta per discutere sul progetto “zero cani in canile” e/o comunque sull’argomento randagismo e abbandono.

Idem le rassicurazioni sulla riapertura dei bagni pubblici del mercatino ortofrutticolo, nonostante il voto contrario alla mia mozione specifica.

Nessuna convocazione… e nessun avvio dei lavori, neppure in economia.

Ribadisco, non trattasi di carenza di rispetto nei miei confronti ma per il ruolo stesso che ricopro e per quello che rappresento.

Gli atteggiamenti di insofferenza alla stessa esistenza di una opposizione che legge e studia le carte, e che argomenta, si palesa poi in un modo così evidente e direi anche patetico, da infastidire ormai chi segue i consigli comunali.

In alcuni casi non c’è bisogno neppure di commenti, parlano i visi, le smorfie, i gesti, inappropriati al ruolo ed al luogo.”

