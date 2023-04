AGROPOLI E’ AZZURRA, COMINCIA LA FESTA, IL NAPOLI E’ CAMPIONE

Dopo 33 anni torna lo scudetto a Napoli meritatissimo. Una grande galoppata in grado di far rivivere i tempi di Maradona. Senza entrare nel merito perchè non di discute si passa ai festeggiamenti. Programmati proprio perché la squadra senza avversari ha dominato in lungo ed in largo, quindi senza paura di sorprese. Ad Agropoli c’è un club ispirato a storici tifosi del Napoli su tutti e non ce ne vogliano gli altri perchè sono i più rappresentativi Pasquale Pisciottano e Aurelio Margiotta nostri amici purtroppo scomparsi e non hanno potuto vedere e partecipare a questa festa. E Agropoli nel corso degli ultimi giorni viene citata ad esempio per i festeggiamenti ed essendo un città capofila nel Cilento ha fatto le cose in grande. Una grande onda azzurra sta attraversando la città. Bellissima. Una coreografia fantastica degna delle più ambiziose coreografie. Un segno di amore verso il Napoli ma anche di rispetto per la città di Agropoli. Peccato se a qualcuno non piacerà ma deve farsela piacere. Qui si va oltre il tifo. I tifosi del Napoli di Agropoli stanno mostrato intelligenza, serietà, compostezza e anche rispetto verso un traguardo sportivo atteso ma quasi istituzionale. Lo scudetto del Napoli va oltre il campionato, va oltre ogni campanile, accomuna tutti. Non per salire sul carro dei vincitori, chi scrive in questo campionato è uno sconfitto(juventino) ma la festa deve rappresentare un momento di rinascita anche sociale. Dopo la pandemia, dopo l’alluvione di novembre dopo le crisi, dopo un’amministrazione deficitaria per la città di Agropoli lo scudetto per i tifosi napolisti di Agropoli è un riscatto a tutti i livelli. Un momento di festa e di compattezza. C’è chi festeggia e c’è chi guarda i festeggiamenti non essendo tifoso del Napoli ma entrambe le parti devono convenire sull’importanza di questa festa giusta, sacrosanta, seria e importante. Stiamo apprezzando i preparativi perchè sono studiati, ragionati e attrezzati e questo non può che farci piacere perchè anche una festa di carattere sportivo leva su studi e lascia da parte l’improvvisazione che solitamente per le dinamiche sportive a volte è obbligatoria. Buona festa ai tifosi del Napoli di Agropoli, e complimenti per l’onda azzurra che sta attraversando la città, i sentimenti sani di napolisti e anti napolisti possano coniugarsi sperando che questa onda azzurra possa travolgere anche le gesta dell’Agropoli, azzurra come il Napoli, impegnata nei play off per la serie D. Quindi l’appello è di lasciare invariata la coreografia anche per i prossimi mesi affinché possa servire anche ai festeggiamenti dell’Agropoli oltre a ricordare il terzo scudetto del Napoli. Sergio Vessicchio

