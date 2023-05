AGROPOLI E CASTELLABATE PIANGONO RAFFAELE DI BIASI

Nessuno si aspettava un conclusione così. Purtroppo quando Franco Di Biasi presidente del consiglio comunale e figlio ci ha detto delle sue gravi condizioni stentavamo a crederci per effetto del fatto che solo fino a pochi giorni fa lo incontravamo quotidianamente davanti alla nostra redazione o in piazza dove lui amava trascorrere il suo tempo libero parlando di politica, di sociale e di altro. Raffaele Di Biasi è stato per lungo tempo sulla scena politica di Castellabate comune nel quale ha fatto anche il sindaco per più volte. Molto amico di importanti politici come Gargani prima di tutti ma con De Mita gli Scarlato e tanti altri che segnavano la vita politica nazionale tra gli anni 70 e gli an ni 90. La sua casa era la Democrazia Cristiana di cui è rimasto orfano e forse un pò disorientato dopo il passaggio dal proporzionale all’uninominale.

Da un po di tempo si era ritirato per lasciare spazio al figlio Franco impegnato però ad Agropoli e non a Castellabate perché Di Biasi si era sposato con la gentile signora Velia figlia del cavaliere e mai dimenticato Pietro Antelmo. E se a Castellabate ha svolto il ruolo di politico ad Agropoli ha svolto invece la missione di marito e di padre tenendo su una straordinaria famiglia con la moglie e quatto figli tutti professionisti stimati di cui andava fiero e orgoglioso. E’ stato un uomo con la schiena dritta in anni difficilissimi della politica in un comune come quello di Castellabate incastonato tra il succulento sapore dell’edilizia e quello ancora più speculativo dell’economia per un territorio vergine. Ha contribuito alla formazione di una città come Castellabate, è stato uno dei padri del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano proprio per salvaguardare un territorio complesso, specifico e ricco. E’ stato un esempio di rettitudine, di serietà e di affidabilità non solo nella politica ma anche nella sua professione di dirigente dell’Enel. La sua dipartita ci invita alla riflessione proprio per l’esempio che ha lasciato e per il contributo che ha fornito. Ad Alfonso, Pietro, Franco e Graziano il nostro abbraccio. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...