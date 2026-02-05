AGROPOLI, E’ GIUSEPPE MALZONE LA VITTIMA DELL’INCIDENTE SULLA SELVA
A bordo della vettura, una Bmw, due anziani coniugi: nulla da fare per il conducente, l’84enne Giuseppe Malzone residente a Castellabate, deceduto sul colpo ed estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Tirata fuori dalle lamiere contorte anche la moglie della vittima, soccorsa dall’equipe della Croce Rossa e trasportata d’urgenza all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania: le sue condizioni sono disperate. Nel pomeriggio è stata trasferita in elisoccorso a Napoli.
A provocare il pauroso sinistro, forse un malore, accusato dall’anziano al volante. Nell’impatto provocati gravi danni a varie recinzioni in ferro ed alle tubature del gas metano, la cui fornitura è stata interrotta in tutta la zona. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i carabinieri della Compagnia cilentana.