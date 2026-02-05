6 Febbraio 2026

AGROPOLI, E’ GIUSEPPE MALZONE LA VITTIMA DELL’INCIDENTE SULLA SELVA

admin 5 Febbraio 2026

A bordo della vettura, una Bmw, due anziani coniugi: nulla da fare per il conducente, l’84enne Giuseppe Malzone residente a Castellabate, deceduto sul colpo ed estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco del locale distaccamento. Tirata fuori dalle lamiere contorte anche la moglie della vittima, soccorsa dall’equipe della Croce Rossa e trasportata d’urgenza all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania: le sue condizioni sono disperate. Nel pomeriggio è stata trasferita in elisoccorso a Napoli.

Incidente ad Agropoli: Castellabate piange il professore Giuseppe Malzone. Grave la moglie - InfoCilento

A provocare il pauroso sinistro, forse un malore, accusato dall’anziano al volante. Nell’impatto provocati gravi danni a varie recinzioni in ferro ed alle tubature del gas metano, la cui fornitura è stata interrotta in tutta la zona. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i carabinieri della Compagnia cilentana.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

a8bceb5d-44ed-4ce9-9acd-00a16efd5130-1

AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

admin 5 Febbraio 2026
img_0117-1

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026

MATONTI, GRANDE ATTESA PER LA FESTA DI SAN BIAGIO/IL PROGRAMMA

admin 31 Gennaio 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

CRONACA

AGROPOLI, E’ GIUSEPPE MALZONE LA VITTIMA DELL’INCIDENTE SULLA SELVA

admin 5 Febbraio 2026
a8bceb5d-44ed-4ce9-9acd-00a16efd5130

AGROPOLI,TRAGEDIA SULLA SELVA AUTO PRECIPITA DALLA CLINICA IN GIÙ MORTO IL CONDUCENTE SALVA LA MOGLIE

admin 5 Febbraio 2026
CRONACA

EBOLI, CICLISTA STRANIERO INVESTITO E UCCISO A SANTA CECILIA

admin 4 Febbraio 2026
img_0117

AGROPOLI,ANSIA PER LUIGI MARCHESANI

admin 1 Febbraio 2026
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, TUTTI SCONVOLTI PER LA MORTE DI NOAH CONTI

admin 31 Gennaio 2026