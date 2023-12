AGROPOLI, E’ IL GIORNO DEL DOLORE A SANTA MARIA DELLE GRAZIE L’ULTIMO SALUTO PER VINCENZO E CLARA

Si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesasanta Maria delle Grazie i funerali dei due concittadini agropolesi napoletani di provenienza ma residenti da anni in via Monzo. Vincenzo Sodano e Clara Maria Pia Mendella (nella foto), rispettivamente di 74 e 69 anni, i coniugi originari di Pomigliano d’Arco, ma cilentani d’adozione, deceduti nel tragico incidente avvenuto, lunedì scorso, lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Il medico legale si è riservato i canonici 90 giorni per relazionare sull’esito: nel frattempo, l’autorità giudiziaria ha liberato le salme per consentire lo svolgimento dei funerali, fissati per oggi alle ore 10:30, nella Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, dove la coppia risiedeva da anni, in Via Monzo, ed era molto conosciuta dalla locale comunità, ancora sotto choc per il dramma.

IL FATTO

Nel violento schianto frontale con un bus di linea a due piani, a bordo della loro Toyota CHR marito e moglie hanno perso la vita sul colpo: sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e personale dell’Anas, con i rilievi eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale. Bisognerà attendere i risultati degli esami autoptici per delineare un quadro più chiaro sulla dinamica del sinistro, verificatosi all’altezza della galleria ricadente sul territorio comunale di Buccino, in un tratto lungo il quale si procedeva a doppio senso di marcia a causa di lavori in corso.

