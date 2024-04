AGROPOLI, E’ IL GIORNO DI CARECA DOMANI ARRIVA TACCONI

Ritorna l’appuntamento con Eroi del calcio che ha la sua base ad Agropoli, dove tra incontri, mostre, workshop e premi si discute di calcio con i grandi protagonisti. Il ricordo di chi ha dedicato la vita allo sport più popolare è la colonna portante e infatti al centravanti storico della Salernitana dei tempi delle sfide contro il Grande Torino, l’agropolese Vincenzo Margiotta, è dedicato un premio che dopo Totò Schillaci e Ciro Immobile vede Antonio Careca giovedì 25 aprile (ore 18.30) ad Agropoli ricevere il riconoscimento attribuito dall’Unione stampa sportiva italiana presieduta dal giornalista Gianfranco Coppola.

E con oò grandissimo attaccante brasiliano, partner strepitoso di Maradona, il massaggiatore Salvatore Carmando che svelerà aneddoti sulle stagioni trascorse nel Napoli, nella nazionale italiana e quella argentina. Ad Agropoli è anche tempo di collezionismo con autentiche chicche esposte da cultori del “ricordo”. In un ampio programma venerdì 26 per Eroi del calcio e valori il promotore Antonio Ruggiero e il presidente Ussi Coppola premieranno Stefano Tacconi, grandissimo portiere della Juve e della Nazionale che sta tornando sulla scena tra grandi manifestazioni di di affetto dopo un lungo e sofferto momento di stop per motivi di salute. A lui il premio Sport e Valori mentre di nuove frontiere del calcio tra intelligenza artificiale e passione parlerà don Patrizio Coppola da anni con università Vhei all’avanguardia anche nella formazione di tecnici degli e-sport.