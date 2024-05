AGROPOLI, E’ IL GIORNO DI MILITELLO

Arriva Militello in piazza Vittorio Veneto per presentare il suo libro.

Proseguono le iniziative incluse nel programma de “Gli eroi del calcio”. Oggi, sabato 4 maggio, alle ore 18.30, in Piazza Vittorio Veneto (o in alternativa in caso di avverse condizioni meteo nell’Aula Consiliare del Comune di Agropoli) sarà ospite Cristiano Militello, direttamente da “Striscia la notizia” che presenterà il suo libro.

Cinquant’anni di storia del calcio e del costume italiano in oltre 2100 striscioni, per la gran parte totalmente inediti, raccolti in un libro che è insieme un compendio di comicità popolare e un saggio storico-sociologico tutto da ridere.

