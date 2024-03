AGROPOLI, E’ IL SEANCLER PIZZERIA DAY APERTURA ORE 20.00 TUTTO PRONTO

La palla ora passa nelle mani di Valentino pronto a “sfornare” deliziosissime pizze,naturalmente il passaggio è di Guglielmo Stendardo 20 goal in serie A e oggi uomo di punta della Luiss e della Rai il quale ha affidato alle sapienti mani del pizzaiolo l’onere ma anche l’onore di riaprire un altro gioiello la Pizzeria nel giardino del complesso “Agropoli palace hotel”. Lo special guest è di Carmine Nastro pronto ad accogliere i clienti e a fornire le proposte anche perchè oltre alla libera scelta di pizze c’è anche il menù fisso con la pizza intesa come cena. Sono previste anche pizze da asporto anche se la magia del posto, l’incantevole panorama, la suggestione del porto e l’eleganza del Seanclear invitano a gustarla in loco. L’appuntamento è per le 20 di oggi. Il Seancle come è ben noto è anche Ristorante e centro eventi aperto a pranzo e cena ma si può fare anche una bella colazione con il bar aperto tutto il giorno.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...