AGROPOLI, E’ MORTO CLODOMIRO TARSIA UN GRANDE DEL GIORNALISMO NAZIONALE

La terra di Agropoli dove Il dottore Tarsia aveva scelto di vivere deve ritenersi fortunata perchè è stata la culla di un grandissimo giornalista tra i più bravi in Italia nell’ultimo secolo. Chi lo conosceva lo amava, chi non aveva la fortuna di parlargli si è perso tanto. Aver conosciuto e lavorato con Clodomiro Tarsia è stata una delle esperienze più belle che abbiamo avuto, essere stati nelle sue preferenze è una delle soddisfazioni più grandi della nostra carriera. Raccontare Tarsia è difficile, ci vorrà un libro per descrivere una persona immensa. Difficile scrivere in questo momento, perdiamo un maestro, un amico, uno scienziato del giornalismo. Entrare nel suo mondo di cronista è un’impresa per noi impossibile. Scrittore, giornalista, storico, aveva il debole per l’arte e per l’antico e per questo motivo ha scelto il Cilento per vivere perchè esplorava tutti i siti storici dei piccoli paesi di cui conosceva tutte le pietre e ne sapeva l’origine. Ci siamo spinti in questo piccolo dettaglio perchè è la sfumatura più brillante di cui possiamo dire perchè non abbiamo la competenza per descrivere Clodomiro Tarsia. Scopritore di Giancarlo Siani ucciso giovanissimo dalla camorra ha avuto l’abilità di scoprire e allevare tanti giornalisti oggi quasi tutti carrieristi nei grandi giornali e nelle televisioni più importanti d’Italia. Si distingueva per la sua signorilità, aveva sempre una parola di sostegno e di incoraggiamento. Lo conoscevo di fama me lo sono ritrovato direttore a Telesalerno 1 dove mi volle con insistenza dopo l’esperienza di Teleagropoli. Nacque un amicizia bellissima di cui vado fiero e andrò sempre fiero. Mi motivò tantissimo, cavò dal mio carattere il meglio e mi ha sempre seguito in ogni mio momento giornalistico. I suoi complimenti mi tenevano acceso anche nei momenti più difficili durante i quali me lo sono trovato sempre moralmente vicino. E a cadenza continua la gente mi chiamava e mi diceva che Tarsia aveva sempre parole di grande valore per la mia persona e per il mio impegno giornalistico. Sostenitore dei diritti dei giornalisti Tarsia ha portato avanti battaglie enormi nell’interesse dei giornalisti tutt’oggi in vigore, una vita spesa per il giornalismo professione tramandata ai suoi due figli Fernando e Corrado. Potrei scrivere tanto ma l’emozione mi frena in questa notte difficile per tutti noi. Potrei scivolare nella demagogia e ancora peggio nella dietrologia e non lo voglio. Ma i lettori mi consentiranno di dirgli grazie, lo so che è troppo poco ma è tutto quello che ho per salutarlo. Si grazie dottore perchè è così che lo chiamavo. Ma adesso mi prendo la confidenza di darli del tu e di chiamarlo Clodomiro. Ciao Clodomiro e grazie di tutto. Sergio Vessicchio

