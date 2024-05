AGROPOLI E OGLIASTRO PIANGONO LUIGI MILITE

Lutto ad Agropoli e Ogliastro Cilento: è morto il dottore Luigi Milite. Luigi si è spento nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio, presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove era ricoverato da giorni per una grave malattia. Lo riporta InfoCilento.

Lutto ad Agropoli e Ogliastro Cilento, è morto il dottore Luigi Milite

Due comunità cilentane, quella di Agropoli e di Ogliastro Cilento, piangono la scomparsa di Luigi Milite, dirigente medico dell’Asl Salerno. L’uomo si è spento nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio, all’età di 59 anni. Da giorni era ricoverato in ospedale per una grave malattia contro la quale combatteva da tempo.

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento

Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello del sindaco di Ogliastro Cilento Michele Apolito che lo ha ricordato come “un medico dalle spiccate qualità umane che gli erano valse un ruolo di primaria importanza e responsabilità nel panorama operativo campano e cilentano distinguendosi in particolare durante il periodo covid. Persona che non ha mai dimenticato l’origine ogliastrese dei suoi avi. Il lavoro svolto, sempre con competenza e professionalità abbinato alla preponderante umanità che lo dinstingueva, gliaveva fatto guadagnare la stima e il rispetto di coloro che hanno avuto modo di conoscerlo”.

