AGROPOLI, E-POWER PROPRONE LA BICICLETTA PERSONALIZZATA E IL NUOVO STORE

Nuovo volto nuovo store E-Power Italia ci ha riservato una nuova sorpresa. C’è da dire che, EPOWER, operando nel mondo della mobilità sostenibile ha difficoltà a restare ferma. Nel giro di due anni si è assistito ad un restyling aziendale non indifferente. Questo restyling è partito dal rinnovamento del logo, una nuova identità visiva che rimarca il concetto di movimento e dinamicità. Dal logo si è passati ad una nuova struttura, uno stabilimento all’avanguardia concentrando il tutto in un unico stabilimento, lo store di biciclette elettriche, l’attività amministrativa e la produzione.

La nuova identità non ha nulla da invidiare ai grandi centri operativi europei. Un design interno modernissimo curato nei particolari dalle luci all’arredamento nulla è lasciato al caso. L’idea è futuristica. La personalizzazione delle e-bike è il punto di forza della Epower che è inclusa nel prezzo. Il cliente entra sceglie da zero la sua bici elettrica componendola e adattandola alle proprie esigenze. La fantasia di ogni cliente verrà esaudita tramite il primo configuratore 3D di E-Bike in Europa, anche da uso mobile, creato con la collaborazione di BurningSun. Il cliente darà vita alla Sua E-Bike, Sua perché sarà unica, dalla scelta del colore del telaio e della grafica (anche fluorescenti e fotosensibili) a quella dei parafanghi, dei cerchi, delle ruote e delle componenti.

La scelta delle componenti è curata dalla direzione commerciale, sempre attenta alle novità e al miglioramento continuo del prodotto finito per offrire all’utenza il meglio sul mercato sempre a costi accessibili a tutti. Sicurezza e autonomia è dovuta all’inserimento di freni idraulici all’avanguardia e di nuove batterie Samsung Long Range anche per pendenze fino al 23% e l’aggiunta, su tutte le e-bike, del GPS per il tracciamento continuo. Officina a vista come le cucine degli chef stellati a dimostrazione della trasparenza verso chi si avvicina al mondo Epower. Personale sempre aggiornato alle nuove tecnologie, e pronto a recarsi sul posto per eventuali problematiche. E-Power Italia è soprattutto post vendita, la fase più importante, per assistere il cliente, cosicché non venga mai lasciato solo. Come sinonimo di garanzia, entro 6 mesi dell’acquisto, la prima revisione è completamente gratuita. Scaricabile fiscalmente per i possessori di partita iva con la personalizzazione gratuita. Le formule d’acquisto permettono a tutti di avvicinarsi alle bici elettriche arrecando vantaggio all’ambiente e alla salute del singolo individuo. Epower ha stipulato una partnership con Compass, per dare la possibilità, oltre alle classiche formule di pagamento, un nuovo metodo di acquisto, pagando a rate senza busta paga. Il progetto Epower è sbarcato anche in radio con l’intervista radiofonica del Responsabile commerciale presso l’emittente “Radio Italia” che ha elogiato l’iniziativa intrapresa dalla start-up. Lo staff di EPower, ci aspetta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00, presso la nuova sede Capaccio sulla SS 18 alla contrada Filette nei pressi della Vetreria Farro.

