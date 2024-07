AGROPOLI, ECCO IL PROGRAMMA AL CENTRO VISITE TRENTOVA – TRESINO

Nino Buonocore, Massimiliano Gallo, A Toys Orchestra, Frank McComb: grandi nomi al centro visite Trentova – TresinoClou degli eventi dell’estate di ‘Vivi Agropoli’ con ospiti d’eccezione

All’interno del ricco calendario di eventi 2024 di Agropoli, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, tra le tante iniziative per grandi e piccoli, incontri letterari, mostre, concerti e serate a tema, spiccano anche una serie di appuntamenti imperdibili che animeranno l’area spettacoli del Centro Visite Trentova – Tresino, con grandi concertisti, attori affermati e artisti di straordinario successo.

Si inizia con gli appuntamenti ad ingresso libero a cura di ‘Officina Fuori le Mura’: il 27 luglio è atteso il concerto del cantante soul americano Frank McComb, una star internazionale della musica che, nella sua lunga carriera, ha collaborato con personalità come Prince, Chaka Khan, Will Smith e altri grandi musicisti d’oltreoceano. Il 28 luglio in scena lo spettacolo di ‘Aguarriba Framenco’ che spazia dal flamenco tradizionale fino a brani contemporanei. Il 2 agosto è atteso Nino Buonocore, noto cantautore che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana, come l’indimenticabile brano ‘Scrivimi’.

Il Centro Visite Trentova – Tresino sarà inoltre il palcoscenico a cielo aperto per due importanti appuntamenti della rassegna ‘CilentArt Fest’, con ingresso a pagamento: il noto attore Massimiliano Gallo in ‘Stasera, Punto e a Capo’, il 3 agosto è in programma il concerto

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...