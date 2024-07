AGROPOLI, EFFETTO CARRUBO WEEK END DA PAURA SABATO SI E’ SUPERATI LE 100.00 PRESENZE

CITTA’ PRESA D’ASSALTO DAI TURISTI, TUTTO PIENO E CRITICITA’ SUL LUNGOMARE SAN MARCO PRATICAMENTE BLOCCATO

Sold out per la capitale del Cilento. Ad Agropoli in due giorni sono spuntati turisti da ogni parte, un luglio così non si registrava da tempo. Tutto esaurito anche per quanto riguarda le strutture ricettive, lidi presi d’assalto,. Un successo oltre le più rosee aspettative con un mare cristallino, pulitissimo, spiagge confortati e sempre preparate. Centro storico con la movida. Battute di arresto a via Mazzini e presso il porto dove le grandi presenze dell’ultimo decennio sono praticamente un ricordo. Sarà stato anche l’effetto carrubo che ha riaperto all’inizi di luglio ed ha confermato le premesse il il 20 luglio, mentre si annuncia l’apertura anche della pista centrale chiusa nel 2019.

Un successone per Agropoli che ha anche presentato una risposta giusta in termini di servizi. Peccato che la viabilità ha rovinato tutto. Il lungomare praticamente sempre bloccato con le auto ammassate su quattro corsie due mobili e due di parcheggio sembrava un tratto dell’autostrada quando è tutto bloccato, l'”accoppatura” le bancarelle di un iniquo quando fastidioso mercatino piazzate sul marciapiede del lungomare. Bisogna travargli un altro posto perchè sono ingombranti, brutte e danno fastidio e non si spiega perché si fanno le pulci ai commercianti mentre si autorizza uno scempio commerciale in mezzo al passeggio in un lungomare invaso di auto, una vergogna. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno e la città incassi questo successo,

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...