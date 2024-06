La città di Agropoli festeggia i Santi Patroni Pietro e Paolo. Ieri prima uscita delle due Statue oggi solenne discesa per gli scaloni e il centro della città prima di andare al porto e alla marina e ritornare in chiesa. In nottata i fuochi di artificio al porto.

