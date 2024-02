AGROPOLI, EVADE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI PRESO ALLA STAZIONE DI BATTIPAGLIA

Un noto truffatore di origine napoletana è stato sorpreso mentre tentava di evadere dagli arresti domiciliari. L’uomo, munito di uno zainetto e apparentemente in veste di turista, ha lasciato la propria abitazione ad Agropoli nella mattinata di ieri, dirigendosi in treno verso Battipaglia.

La sua presenza non è passata inosservata agli agenti della Polizia Ferroviaria, che lo hanno fermato all’uscita della stazione battipagliese per un controllo. Dopo le verifiche necessarie, è emerso che l’individuo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella sua residenza nel Cilento. Il sostituto commissario Angelo Pironti insieme al collega Angelo Milite hanno preso in custodia l’uomo, portandolo presso la caserma più vicina.

