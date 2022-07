Questa vince e questa perde. Nel più classico degli inganni e degli imbrogli, si va a avanti. I protagonisti sono i tre interessati di una vicenda grottesca capace di buttare Agropoli nella merda e di mettere solo ombre nell’immagine di una città il cui sistema di potere l’ha ridotta ad un colabrodo, i turisti sono una chimera, il turismo è oramai distrutto e non sappiamo se il nuovo assessore Roberto Apicella saprà risollevarlo. Le alghe costituiscono un aspetto turistico, igienico e di immagine di primo piano. Sono il simbolo del degrado, dell’incapacità e della disonestà dei politici locali. Alfieri, Di Filippo e Faccia Gialla Mutalipassi sono i protagonisti della vicenda.

Alfieri ha ottenuto il finanziamento e spinge per farle togliere. Di Filippo è incapace e Faccia Gialla non ci capisce un cazzo o fa finta di non capire. Alfieri dice apertamente: “Si devono togliere le alghe”, Di Filippo non vuole toglierle e perde tempo, Faccia Gialla si barcamena tra Alfieri e il suo assessore e continua a dire fesserie. Oppure sono d’accordo tutti e tre e prendono per culo la gente. Le montagne di alghe sono sempre la al porto e al Lido Azzurro. L’incapacità di assessore e sindaco dà forza al nuovo funzionario al demanio Sergio Laureana il quale non può fare altro che prendere atto dell’incapacità politica di dare una soluzione e non decidere. Su questo teatrino si va avanti con la popolazione ormai rassegnata a vedere ancora per questa estate le alghe sugli arenili sempre più ridotti. Per di più fanno silenzio, non sono in grado di fare una conferenza stampa e spiegare cosa sta succedendo. Campano alla giornata con i mezzi di comunicazione prezzolati per non far venir fuori la verità. Una vergogna assoluta. Da qualche giorno stanno rimuovendo al porto, quella spiaggiata negli ultimi tempi e dovrebbero ributtarla in mare, con il pontone arrivato già al porto in un luogo all’altezza della Licina in un sito individuato dal comune qualche tempo fa. Sergio Vessicchio