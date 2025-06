AGROPOLI FESTEGGIA SANT’ANTONIO IN SERATA SOLENNE PROCESSIONE

13 giugno, venerdì della X settimana del tempo ordinario. La Chiesa ricorda tra gli altri Santi e Sante: Memoria di sant’Antonio, sacerdote e dottore della Chiesa, che, nato in Portogallo, già canonico regolare, entrò nell’Ordine dei Minori da poco fondato, per attendere alla diffusione della fede tra le popolazioni dell’Africa, ma esercitò con molto frutto il ministero della predicazione in Italia e in Francia, attirando molti alla vera dottrina; scrisse sermoni imbevuti di dottrina e di finezza di stile e su mandato di san Francesco insegnò la teologia ai suoi confratelli, finché a Padova fece ritorno al Signore.

