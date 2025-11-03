AGROPOLI, FORSE MODIFICANO L’ATTO AZIENDALE E METTONO IL PRONTO SOCCORSO

Arriva un segnale concreto per la sanità del Cilento: l’ASL Salerno si appresta a modificare il proprio Atto Aziendale, prevedendo formalmente l’istituzione del Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Agropoli. Una decisione attesa da anni, salutata con soddisfazione dalle autorità locali e dalle associazioni che hanno seguito da vicino la vicenda.

Il presidio, infatti, negli ultimi anni ha registrato flussi di accesso ben superiori ai limiti previsti per un Punto di Primo Intervento (PPI): circa 11.970 accessi nel 2024 e 8.000 fino a fine agosto 2025, numeri che confermano il ruolo effettivo della struttura come servizio di emergenza-urgenza.

Il percorso verso il Pronto Soccorso è frutto di un lavoro costante di denuncia e proposta, che ha messo in evidenza le criticità della struttura: reparti ridotti, assenza di supporti fondamentali come quello cardiologico e rianimativo e flussi di utenti superiori alla capacità del PPI. La modifica dell’Atto Aziendale prevede inoltre l’assunzione dei dirigenti medici necessari al funzionamento del servizio.

Le priorità indicate per il futuro del presidio sono chiare: attivazione immediata del Pronto Soccorso con personale e attrezzature adeguate, apertura dei servizi di chirurgia diurna e settimanale, completamento dei posti letto di lungodegenza e riabilitazione, attivazione della Terapia Iperbarica e valorizzazione della Medicina della Fragilità e dell’ambulatorio oncologico.

“Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della vicenda, perché ciò che oggi è annunciato diventi al più presto realtà tangibile – affermano i responsabili locali –. Agropoli deve finalmente disporre di un servizio di emergenza-urgenza sicuro, efficiente e dignitoso, a pieno servizio della comunità cilentana.”

Lo dichiara Antonio Capezzuto segretario generale FP Cgil Salerno

