AGROPOLI, FORZA ITALIA FA PROSELITI ECCO POSELLA: ” NON POSSO ASSISTERE ALLO SFASCIO DI QUESTA CITTA’ “

Agropoli è il mio paese. Per questo, come accennato in questi giorni, ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio essere passivo ai problemi di questo Paese. Dopo aver partecipato con lo staff di #forzaitalia #forzaitaliagiovani al tregiorni di Forza Italia a Paestum, ho scelto di aderire e prendere parte al nuovo progetto nella mia città di Agropoli. Scendere in campo per aiutare la città, essere a disposizione con impegno e concretezza ma soprattutto ripartire tutti insieme dal fare, che è la cosa più importante. Tanti sono i temi, tante sono le iniziative e tante persone come me hanno a cuore questi temi. Tuttavia, sono rimaste sempre defilate non trovando un corretto sbocco o supporto. Oggi noi vogliamo partire proprio da questo, parlando di idee, azioni e cambiamento senza false promesse, senza critiche sterili, senza perdite di tempo. Un grazie speciale a Costabile Spinelli una persona seria, competente e soprattutto una persona del #fare . Un ulteriore ringraziamento a tutto il partito di Forza Italia e soprattutto a tutte le persone concrete che a tutti i livelli si impegnano e vogliono impegnarsi per migliorare le cose.