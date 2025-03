AGROPOLI FORZA SEI SALVEZZA ANCORA PIU’ VICINA

I delfini tornano a vincere dando continuità al progetto salvezza e al nuovo corso targato Costabile Mondelli impegnato a risanare i conti e la posizione che ha rilevato sull’orlo del fallimento trovando una situazione a dir poco imbarazzante. A sanare i conti della classifica una squadra guidata benissimo nonostante le tantissime difficoltà da Ferullo e il suo staff. Facile facile la vittoria a Cervinara come da pronostico.

Si inizia con il goal firmato da Tegolo . Arriva il goal del tris di Ferraiolo sul finire del primo tempo che indirizza in modo chiaro, a questo punto, l’andamento della partita.

Ripresa con L’Agropoli che dilaga col quarto goal ad opera di Romano. Il 5-0 è firmato ancora da Tegolo che segna la doppietta personale. Gli ospiti non riescono a reagire e l’Agropoli si rende pericoloso in avanti, con diverse conclusioni sulle quali il portiere avversario è bravo a farsi trovare pronto. Verso la mezz’ora del match arriva la doppietta per Ferraiolo, autore di un’ottima prestazione che conclude le marcature ospiti. La partita finisce 6 a 0 per l’Agropoli ai danni dell’Audax Cervinara.

