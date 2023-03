AGROPOLI, FRA POCHE ORE LA PRONUNCIA DEL TAR SUI BROGLI ELETTORALI/LO SCENARIO

Il tar deciderà il 22 marzo se respingere e meno il ricorso della minoranza ad Agropoli per i brogli elettorali contestati nelle sezioni. Il tribunale amministrativo regionale al quale si era rivolto Pesce dopo le elezioni del giugno scorso impugnano i verbali del presidente della commissione elettorale il quale aveva allungato i tempi della proclamazione degli eletti per 9 giorni elevando incongruenze in molte sezioni e denunciando alla procura della repubblica lo spoglio di 2 sezioni. In prima istanza il tar ha concesso il riconteggio delle schede che si è svolto in prefettura calendarizzato in circa due mesi successivamente tra dicembre e gennaio.

TRE LE IPOTESI

Tre le ipotesi, il tar respinge il ricorso della minoranza, può decidere di far rivotare in alcune sezioni o annulla totalmente le elezioni e rimanda alle urne la città. Ricordiamo che solo per pochi voti Mutalipassi aveva vinto evitando il ballottaggio e un eventuale anche se parziale ritorno alle urne potrebbe stravolgere il quadro completo e addirittura un ribaltone. Ne sapremo di più nelle prossime ore. C’è poi da vedere se decretando il ritorno al voto il prefetto manderà un commissario prefettizio anche nelle more di un ricorso al consiglio di stato che in entrambi i casi ci dovrà essere o dalla maggioranza o dalla minoranza. La decisione domani poi forse la sentenza sarà pubblicata il giorno dopo. Sergio Vessicchio

Mi piace: Mi piace Caricamento...