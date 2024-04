AGROPOLI, FURTI A FUONTI SALE L’ALLARME

Ladri ancora in azione ad Agropoli lo scrive Infocilento.it. Ignoti hanno preso di mira un’abitazione di località Fuonti Alto. L’episodio durante la notte appena trascorsa. Stando alle prime ricostruzioni sarebbero tre o forse quattro i malviventi entrati in azione. Prima di riuscire ad entrare nell’appartamento, però, è scattato l’antifurto che ha svegliato i proprietari costringendo i ladri a fuggire.

Rabbia e preoccupazione dei residenti

Rabbia e preoccupazione di quanti risiedono in zona; questo, infatti, non è il primo tentativo di furto messo a segno e in passato. I residenti sono ora pronti a costituirsi in un comitato. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sull’emergenza sicurezza e chiedere un confronto a rappresentanti dell’amministrazione comunale e forze dell’ordine per sollecitare interventi immediati volti a reprimere questo genere di reati.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...