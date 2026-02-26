AGROPOLI, FURTO AL BAR MERCATO

Brutta sorpresa questa mattina per i titolari del Bar Mercà Bistrot e Social Space. Al loro arrivo, infatti, hanno trovato il vetro d’ingresso sfondato e la cassa sottratta.

Secondo una prima ricostruzione, intorno all’1:20 un uomo a bordo di un motorino ha preso di mira il locale situato nell’area mercatale cittadina. Il malvivente avrebbe sfondato il vetro per introdursi all’interno, asportando la cassa e un tablet. Il cassetto del registratore, svuotato del denaro, è stato successivamente abbandonato tra le sterpaglie poco distante.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti del caso. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale, che potrebbero aiutare a individuare il responsabile.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...