26 Febbraio 2026

AGROPOLI, FURTO AL BAR MERCATO

admin 26 Febbraio 2026

Brutta sorpresa questa mattina per i titolari del Bar Mercà Bistrot e Social Space. Al loro arrivo, infatti, hanno trovato il vetro d’ingresso sfondato e la cassa sottratta.

Secondo una prima ricostruzione, intorno all’1:20 un uomo a bordo di un motorino ha preso di mira il locale situato nell’area mercatale cittadina. Il malvivente avrebbe sfondato il vetro per introdursi all’interno, asportando la cassa e un tablet. Il cassetto del registratore, svuotato del denaro, è stato successivamente abbandonato tra le sterpaglie poco distante.

Agropoli, furto nella notte al Bar Mercà Bistrot: sfondato il vetro e portata via la cassa

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti del caso. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale, che potrebbero aiutare a individuare il responsabile.

