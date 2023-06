AGROPOLI, GIOVANE AGGREDITO NELLA MOVIDA DAL BRANCO PARLA LA MADRE

LA DISPERAZIONE DELLA MADRE : ” NESSUNO E’ INTERVENUTO”

E’ un fatto gravissimo che sta rimbalzando dalle scorse ore nell’opinmione pubblica agropolese e che merita il più ampio risalto per effetto della gravità. Un giovane F.M. 18 anni di famiglia per bene residente in via Granatelle quindi a ridosso di Piazza della Mercanzia sede della movida agropolese ha subito un pericolosa aggressione. Il branco lo ha aspettato per piccharlo davanti a tantissima gente cvhe non ha mosso un dito. Il ragazzo è stato visitato medicato ma, per fortuna, nopn ha subito ferite ne traumi ma ha avuto solo tanta paura. Ha appena 18 anni e la sua disavventura è pari a quella dfi tanti altri ragazzi nelle grinfie del branco. Non si sa quali sono stati i motivi, se il giovane ha avuto anche una richiesta di soldi, sta di fatto che ha dovuto subire l’onta dell’aggressione e la paura di restare ancora a divertirsi nella movida dlla quale nessuno è contrario ma che va regolamentata con un controllo accurato e una salvaguardia decisamente rigida delle persone che la frequentano. Da anni nella movida va di moda l’aggressione con i risvolti poi che ne scaturiscono. La movida è si bella e va tutelata ma prima della movida vanno salvaguardati i cittadini, i residenti e i turisti.

PARLA LA MADRE DEL GIOVANE G.S.

“Sabato sera 10/06/23 Mio figlio (figlio di persone perbene 2 famiglie rispettabili ,conosciute ed in vista) F.M.18 è rimasto vittima di un agguato davanti casa. Alcuni ragazzi lo hanno aspettato per picchiarlo Sotto gli occhi di centinaia di persone e essuno è intervenuto. Noi abitiamo in via Granatelle adiacente piazza mercanzia Zona di movida e premetto che nessuno di noi è contrario alla Movida ma nei limiti del rispetto dei residenti. Il fatto di mio figlio è stata la goccia che ha fatto traboccare il fatidico VASO Sono anni che siamo abbandonati TOTALMENTE dalle forze dell ordine In questa “Terra di nessuno” al di là della musica con decibel improponibili in un centro abitato , siamo completamente allo sbaraglio. Ostaggio in casa nostra. Abbiamo dovuto provvedere a fare un passo carrabile per accedere al nostro cancello per entrare con le macchine. In una strada privata ,che di notte,diventa gabinetto pubblico,scambio di sostanze stupefacenti e discarica di bottiglie,b icchieri e quant’altro. Ora siamo stanchi. Non è più possibile vivere così. Basterebbe un controllo periodico in una zona ormai risaputa dove regna si la movida ma purtroppo anche troppo disordine. Ormai quasi tutte le sere, oltre ai fine settimana, se non c’è rissa si ci va molto vicino coinvolgendo anche chi è completamente estraneo ai fatti.”

