AGROPOLI, GIOVANE COLTO DA CRISI EPILETTICHE AL CENTRO STORICO AMBULANZE BLOCCATE DAL TRAFFICO/VIDEO

I soccorsi chiamati appena il giovane ha cominciato ad aver segni di cedimento alle crisi ma bloccati dalla solita e vergognosa anarchia automobilistica che regna nella città di Agropoli in dispregio alle regole, alle divise e al buonsenso. I cittadini di Agropoli come circolazione stradale sono i peggiori d’Europa battono perfino Napoli e guai se qualche vigili urbano lo fa rilevare, si scagliano contro i caschi bianchi i quali ad Agropoli sono solo vittime perchè il loro lavoro lo fanno seriamente e con professionalità a parte qualche vigilessa(spiona) che invece tenta di mascherare la sua incapacità facendo multe a vanvera senza costrutto e con odio verso il prossimo o qualche altra che trascorre il tempo a parlare con il marito in pieno servizio tanto sa che Alfieri la protegge visto che è convocata anche lei ogni mattina allo zanzibar e per il momento solo li. Ma avremo modo di parlarne in altre circostanze anche se è tutto di dominio pubblico. Ieri sera i soccorsi attivati da alcuni cittadini del centro storico, la prima ambulanza è arrivata con 45 minuti di ritardo ma senza il medico a bordo quindi hanno dovuto chiamare un’altra ambulanza e questa volta sono arrivate in ritardo non solo per colpa loro ma perchè in via tenente Gino Landolfi c’erano auto parcheggiate a destra e a sinistra come si vede nelle immagini e nella foto. per cui la prima ambulanza si è dovuta fermare.

Sono stati minuti di panico anche perchè ci dicono che si stava svolgendo un concerto chissà se autorizzato al centro storico e quindi via tenente Gino Landolfi era totalmente invasa da automobili. Una cosa decisamente fuori luogo con i residenti impossibilitati a rientrare e un”bordello” esagerato ovunque mentre di questa manifestazione, nonostante tanta gente, nessuno sapesse niente. Per fortuna dopo circa un’ora il giovane è stato trasportato all’ospedale.

Questo il commento sui social di una delle soccorritrici: “Ecco lo schifo più assoluto. Questa sera un ragazzo ha perso conoscenza a causa di crisi epilettiche. Arrivare al parcheggio del centro storico per l’ ambulanza è un ‘ impresa assurda come se fosse in un altro mondo e poi arrivare dopo mezz’ora e trovare tutto questo. Per non parlare del fatto che per andare via e portare il ragazzo in ospedale, sono dovuti uscire e scendere tutta via Landolfi a retromarcia. Lascio giudicare tutti voi. Poi hanno messo le casette per gli scaloni e hanno tolto i bagni pubblici. I vicoletti sono usati come tali. Ma dove viviamo? Siamo solo bravi a sparare i fuochi d’ artificio e lasciare lo sporco in giro!!!”

Una vergogna continua e senza ritegno causata da un amministrazione comunale che ha fatto diventare la città una giungla, senza ordine con una serie di squallidi comportamenti che stanno minando la vita cittadina. I residenti, gli agropolesi vengono offesi e vilipesi continuamente e la corte reale fa quello che vuole con un sindaco in balia delle onde derubricato al ruolo di presenziatore alle inaugurazioni e i marpioni a fare man basso di ciò che resta della città Uno schifo che stiamo denunciando da molto tempo. Invece di impegnarsi per la riapertura dell’ospedale vanno solo a leccare il culo a De Luca e al figlio per prebende e posti e poi li cacciano pure come hanno fatto a Battipaglia dove al sindaco di Agropoli lo hanno messo alla porta stesso quelli del partito democratico. invece di andare da de Luca e chiedere l’apertura dell’ospedale, il rafforzamento del pronto soccorso e l’arrivo di nuove ambulanze, si usa il ruolo per propri tornaconti personali mentre la gente muore in strada e la città è in balia delle onde. Ci chiediamo se il giovane che si è sentito male ieri sera al centro storico avrebbe avuto conseguenze più gravi chi avrebbe pagato e di chi sarebbe stata la responsabilità Mutalipassi getti la spugna, è una barzelletta, liberi la città dalla sua capacità, se ne vada presto. Sergio Vessicchio

